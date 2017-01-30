Крымский пляж включили в четверку «самых сексуальных» в Европе

«Массандровский пляж» в Ялте попал в четверку «самых сексуальных» прибрежных зон отдыха в Европе. Соответствующий рейтинг составил портал Argophilia Travel News.

Редакторы сайта называют этот пляж «лучшим и самым интересным» в Крыму. Поблизости расположено множество хороших ресторанов, где туристы смогут утолить голод, отмечают журналисты. Они также рекомендуют путешественникам побывать в местных ночных клубах.

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В рейтинг, места в котором не ранжируются, также вошли пляжи итальянского полуострова Гаргано, вдающегося в Адриатическое море. В регионе, расположенном на востоке Италии, можно найти сотни уединенных прибрежных зон отдыха.

В список включили еще одно итальянское направление — так называемый «Пляж кроликов» на вулканическом острове Лампедуза в Средиземном море, в 205 километрах от Сицилии. Кроме того, в перечне отвели место для пляжа Barbaros в окрестностях турецкого города Бодрум, на побережье Эгейского моря.

На каком основании зоны отдыха признавались сексуальными, не уточняется.

В августе 2016 года «Массандровский пляж» признали лучшим в России по версии аналитического агентства «ТурСтат».

