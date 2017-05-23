В Великом Новгороде отметят праздник славянской письменности

В Великом Новгороде в среду, 24 мая, откроется праздник славянской письменности и культуры. Мероприятие пройдет в городе уже в 30-й раз.

Торжественные мероприятия начнутся в 12:00 у памятника «Тысячелетие России», на котором увековечены образы Кирилла и Мефодия. Здесь горожане и гости города смогут послушать концерт сводного хора «Славься, Русь святая!», в Новгородской областной универсальной научной библиотеки откроется выставка богослужебных рукописных и печатных книг XVIII-XX веков, а в музее художественной культуры Новгородской земли пройдет мастер-класс по росписи фарфора «Азъ и Буки».

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Великий Новгород считается одним из древнейших центров русского книгописания. Об этом свидетельствуют древнейшая библиотека при Софийском соборе.

Для приобщениям к этим и другим культурным ценностям, по инициативе врио губернатора области Андрея Никитина, в городе создали туристический офис «Русь Новгородская». Планируется, что он будет способствовать продвижению местной продукции, поможет районам развивать экономику за счет туристов, а также создавать новые инвестиционные площадки и новые рабочие места.