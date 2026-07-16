Раскрыта реакция ЕС на отставку министра обороны Украины

Кубилюс заявил, что отставка Федорова стала большим сюрпризом для Брюсселя

В Брюсселе растет обеспокоенность по поводу решения президента Украины Владимира Зеленского отправить в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, сообщает Euractiv.

«Эта новость стала большим сюрпризом», — сказал он, отметив, что намерен запросить у Киева разъяснения причин отставки Федорова.

Отмечается, что в Европейском союзе (ЕС) высоко оценивали работу Федорова на посту главы украинского оборонного ведомства, особенно его вклад в развитие производства беспилотников и внедрение новых технологий в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Ранее стало известно об отставке Федорова с поста министра обороны Украины. Накануне издание «Украинская правда» писало, что Владимир Зеленский среди причин увольнения назвал его постоянные конфликты с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским.