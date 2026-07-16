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19:30, 16 июля 2026Мир

Раскрыта реакция ЕС на отставку министра обороны Украины

Кубилюс заявил, что отставка Федорова стала большим сюрпризом для Брюсселя
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Christian Mang / Reuters

В Брюсселе растет обеспокоенность по поводу решения президента Украины Владимира Зеленского отправить в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, сообщает Euractiv.

«Эта новость стала большим сюрпризом», — сказал он, отметив, что намерен запросить у Киева разъяснения причин отставки Федорова.

Отмечается, что в Европейском союзе (ЕС) высоко оценивали работу Федорова на посту главы украинского оборонного ведомства, особенно его вклад в развитие производства беспилотников и внедрение новых технологий в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Ранее стало известно об отставке Федорова с поста министра обороны Украины. Накануне издание «Украинская правда» писало, что Владимир Зеленский среди причин увольнения назвал его постоянные конфликты с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским.

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