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Забота о себе
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19:29, 16 июля 2026Забота о себе

Названа самая распространенная ошибка на пляже

Диетолог Васкес: Вода в море действует на ноги подобно компрессионным чулкам
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Диетолог Хесус Васкес заявил, что многие люди во время отдыха на пляже совершают одну распространенную ошибку. Ее он назвал в разговоре с изданием HuffPost.

Как пояснил Васкес, люди, которые любят окунуться на пару минут в море, чтобы охладиться, а потом сразу же снова выходят на берег, лишают себя многих преимуществ. Он объяснил: когда человек находится в море, движение воды заставляет мышцы ног, живота и спины постоянно работать, чтобы поддерживать равновесие и устойчивость.

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Кроме того, давление воды на тело действует подобно естественному компрессионному чулку, способствуя венозному оттоку и лимфодренажу, добавил он. Это особенно важно для тех людей, у которых часто появляются отеки и чувство тяжести в ногах. Кроме того, вода отводит тепло от тела гораздо быстрее, чем воздух, что важно для охлаждения. По словам Васкеса, чтобы получить все эти преимущества, в море необходимо находиться как минимум 30 минут.

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