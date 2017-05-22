Названы самые популярные российские курорты для активного отдыха

Сочинский курорт «Роза Хутор» признан самым популярным для активного отдыха летом 2017 года. Об этом сообщается в исследовании аналитического агентства «ТурСтат», результаты которого опубликованы на сайте компании.

Второе место рейтинга занимает «Архыз» (Карачаево-Черкессия), третье — «Белокуриха» (Алтайский край).

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Также в десятку самых популярных курортов в порядке убывания входят «Горки Город» (Сочи), «Армхи» (Ингушетия), «Шерегеш» (Кемеровская область), «Сорочаны» (Московская область), «Игора» (Ленинградская область), «Свияжские холмы» (Татарстан) и «БигВуд» (Мурманская область).

Согласно данным «ТурСтата», популярность активного отдыха в России растет быстрей, чем пляжного. В среднем день отдыха на горном курорте летом обойдется путешественникам в три тысячи рублей.

Отмечается, что при составлении рейтинга учитывались данные о бронировании мест проживания через онлайн-сервисы.

Ранее Сочи вошел в десятку наиболее доступных направлений перелетов на лето 2017 года. Средняя цена перелета из любого другого российского города на краснодарский курорт и обратно составит около 18 тысяч рублей.