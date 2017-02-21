Немецкие журналисты назвали плюсы отдыха на курорте «Роза Хутор»

Журналисты из немецких изданий побывали на курорте «Роза Хутор» и оценили его условия. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.

В начале февраля Берлин и Сочи связали чартеры авиакомпании Condor. Первым рейсом на черноморский курорт прибыли также специалисты индустрии путешествий и немецкие журналисты. Отмечается, что в это время уже спал праздничный ажиотаж, а отпускников у подъемников сменили студенты со сноубордами.

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По словам автора Sueddeutsche Zeitung Зилке Штук, люди на курорте «более приятные, более открытые, более расслабленные», многие владеют английским языком. По ее словам, «Розу Хутор» сложно отличить от курортов где-нибудь в Австрии или Швейцарии. «Не считая, наверное, упрощенных требований в отношении правил безопасности, а также наличия борща по системе самообслуживания, блинчиков со сгущенным молоком и котлет по-киевски», — уточняет автор.

При этом журналист отмечает, что 800 тысяч российских туристов, которые приезжают на отдых зимой — недостаточно для нормальной работы курорта. Несмотря на то, что в праздничные дни склоны переполнены, в остальное время «Роза Хутор» испытывает недостаток, в том числе, и в иностранных путешественниках.

Перечисляя плюсы курорта, Штук указывает на хорошие и легко обозримые склоны, 77 километров трасс, современные австрийские подъемники, наличие отелей международных сетей и практически повсеместную доступность интернета.

В конце 2016 года Сочи был признан самым популярным у зарубежных туристов российским курортом.