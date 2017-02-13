В Сочи привезут лучших шеф-поваров мира

На горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи с 1 по 5 марта впервые пройдет международный гастрономический фестиваль IKRA. Об этом сообщается в пресс-релизе организаторов мероприятия, поступившем в «Ленту.ру» в понедельник, 13 февраля.

Фестиваль посетят ведущие мировые и российские шеф-повара, в частности, Массимо Боттура, Ана Рош, Родольфо Гузман и другие. Российских кулинаров будут представлять Владимир Мухин, Дмитрий Блинов, Анатолий Казаков и так далее.

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В программу фестиваля, в частности, войдут эксклюзивные авторские ужины и гастрономические мастер-классы, а также занятия горнолыжным спортом.

«Настало время развивать русскую кухню. Весь мир сейчас говорит о России, и многие повара хотят приехать к нам. Им интересны наши продукты, блюда, традиции, они ими вдохновляются — нельзя этим не гордиться!» — заявил Мухин, являющийся шефом московского ресторана White Rabbit.

«Гастрономический фестиваль в Сочи — первый шаг к тому, чтобы сделать русскую кухню мировым трендом», — добавил кулинар.

В декабре 2016 года в рамках фестиваля культуры Far From Moscow Казаков и его коллега Георгий Троян представили в Лос-Анджелесе современную российскую кухню.