Назван лучший шеф-повар среди женщин

Жительница Словении Ана Рош (Ana Roš) была признана лучшим в мире шеф-поваром среди женщин в 2017 году по версии международного ресторанного рейтинга The World's 50 Best Restaurants. Об этом во вторник, 24 января, сообщается на официальном сайте премии.

Церемония награждения состоится в австралийском Мельбурне 5 апреля.

Рош является шеф-поваром заведения Hiša Franko, расположенного в городе Кобарид неподалеку от границы с Италией.

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Она стала руководить рестораном, принадлежавшим родителям ее мужа, когда свекор ушел на пенсию. Словенке пришлось всему учиться самой, она не посещала никакие кулинарные курсы. По ее словам, ради работы в Hiša Franko она даже отказалась от предложенного ей в свое время поста дипломата в Брюсселе.

В июне 2016 года три российских ресторана вошли в сотню лучших по версии The World's 50 Best Restaurants. Список возглавило заведение, расположенное в итальянском городе Модена.

Рейтинг The World’s 50 Best Restaurants составляется британским журналом Restaurant. Впервые список был опубликован в 2002 году. При его создании принимаются во внимание мнения авторитетных шеф-поваров, рестораторов и критиков — всего около тысячи специалистов.