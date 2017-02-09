Российский шеф-повар стал героем американского сериала

Видео: Chef's Table / Facebook

Российский шеф-повар Владимир Мухин снялся в документальном сериале американской компании Netflix. Трейлер третьего сезона шоу «От шефа» (Chef's Table) опубликован на официальной странице проекта в Facebook.

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В трейлере Мухин готовит щи с лосиными губами. В новом сезоне, как и в двух предыдущих, снялись шесть кулинаров из разных стран мира: России, Японии, Южной Кореи, США, Германии и Перу. Шеф-повара расскажут о своей работе и подходе к еде. Премьера состоится 17 февраля.

Владимир Мухин — шеф-повар московского ресторана White Rabbit. В декабре 2016 года заведение попало в список лучших ресторанов мира La Liste. В июне того же года оно заняло 18-е место в международном рейтинге The World’s 50 Best Restaurants.