Правительство разрешило курорту «Роза Хутор» арендовать новые земельные участки

Компании, связанные с горным курортом «Роза Хутор», согласно распоряжению правительства России от 30 марта 2017 (имеется в распоряжении редакции), получат в аренду дополнительные территории, расположенные как в Сочинском национальном парке, так и в Сочинском природном заказнике.

Площадь территорий — около 1160 гектаров. На них будут построены новые туристические объекты, что предусмотрено инвестиционным проектом «Развитие территорий Красной Поляны в целях туризма и отдыха 2016-2028 гг.».

Представитель «Роза Хутор» подтвердил планы по расширению курорта. «Указанные в документе участки расположены преимущественно на северных склонах хребта Аибга и относятся к землям рекреационного назначения нацпарка, а также заказнику. В целях дальнейшего развития Красной Поляны как горнолыжного и горноклиматического курорта здесь предполагается создание рекреационных, спортивных и бальнеологических объектов», — отметил он.

По словам представителя курорта, срок реализации масштабного проекта — от трех до десяти лет. Совокупный объем инвестиций— несколько десятков миллиардов рублей. Инвесторами выступают компании группы «Интеррос» Владимира Потанина и партнеры.

В «Интерросе» расширение курортов в Красной Поляне назвали закономерным процессом. «Это очевидная необходимость. На нее указывает стремительное развитие внутреннего туризма, увеличение потока туристов в зимний и летний сезоны. Нынешние масштабы курортов Красной Поляны несопоставимы с масштабами европейских курортов, и это мы слышим по обратной связи: горнолыжникам и сноубордистам хочется большего разнообразия трасс, летние туристы просят новые маршруты и новые активности», — рассказали в пресс-службе инвестгруппы Владимира Потанина. Там же подчеркнули, что строительство спортивных, туристических и оздоровительных объектов на территории национальных парков при условии соблюдения экологических требований и норм — общепринятая мировая практика.