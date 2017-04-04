В Сочи побили мировой рекорд по спуску на лыжах в купальниках

На горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи был установлен новый рекорд по массовому спуску на лыжах в купальниках в ходе карнавала Boogel Woogel. Об этом сообщается в пресс-релизе организаторов мероприятия, поступившем в «Ленту.ру».

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Около 1,2 тысячи человек — парни в шортах и девушки в бикини — приняли участие в спуске. В прошлом году это число составило 1 008 лыжников. Организаторы мероприятия уже связались с представителями Книги рекордов Гиннесса, чтобы официально задокументировать это достижение.

Boogel Woogel продлился в общей сложности четыре дня — с 30 марта по 2 апреля включительно. Программа карнавала включала в себя турнир по пляжному волейболу на снегу, танцевальные соревнования, конкурс красоты, прыжки на сноубордах в бассейн и другие события. Мероприятие прошло при поддержке бренда Captain Morgan.

Высокогорный карнавал Boogel Woogel впервые был проведен в Сочи в 2016 году. Тогда его посетили около 10 тысяч человек.