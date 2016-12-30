Сочи побил рекорд советских времен по числу туристов

Мэр Сочи Анатолий Пахомов заявил, что в 2016 году город принял 6,5 миллиона отдыхающих. Об этом сообщает пресс-служба сочинской администрации.

«Благодаря тому, что была проведена большая работа, мы добились количества туристов, которого даже в советское время не было», — подчеркнул градоначальник.

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Пахомов также заметил, что из сезонного курорта город теперь превратился в круглогодичную зону отдыха. Рост турпотока позволил увеличить поступления в местный бюджет и выполнить все социальные обязательства, добавил он.

В начале августа городская администрация зафиксировала рекордное число путешественников в Сочи — 275 тысяч человек. Это на 35 процентов превысило аналогичный показатель того же месяца 2015 года.

По данным сервиса поиска отелей RoomGuru.ru, Сочи в уходящем году оказался наиболее популярным у зарубежных гостей курортом России.