Туристам предложили семь российских альтернатив горнолыжному отдыху в Сочи

Эксперты индустрии путешествий перечислили семь альтернатив горнолыжному отдыху в Сочи. Об этом сообщается в пресс-релизе туристического сервиса OneTwoTrip, поступившем в «Ленту.ру» в среду, 1 марта.

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В список, в частности, вошли горнолыжные курорты Архыз и Домбай в Карачаево-Черкесии. Специалисты OneTwoTrip также обратили внимание на комплекс «Большой вудъявр» на Кольском полуострове.

В перечень также включили курорт Шерегеш в Кемеровской области, Завьялиха в Челябинской области, Губаха в Пермском крае и «Горный воздух» в Южно-Сахалинске.

Из этого списка дольше всего — до мая — горнолыжный сезон длится в Шерегеше и Большом Вудъявре. Самым дешевым будет перелет из Москвы в Домбай и Архыз (от 3,2 тысячи рублей для каждого из направлений, в одну сторону).

В январе стало известно, что Красная Поляна в Сочи попала в семерку горнолыжных курортов России и Европы с самым дешевым арендным жильем.

