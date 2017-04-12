Названы 10 наиболее доступных летних турнаправлений

Наиболее доступным направлением перелетов на грядущее лето стал Сочи. Об этом эксперты туристического поисковика Aviasales сообщили корреспонденту «Ленты.ру» в среду, 12 апреля.

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Специалисты проанализировали 50 тысяч бронирований авиабилетов по стране и за рубеж для путешествий в период с июня по сентябрь текущего года. Они определили, что средняя цена перелета из любого другого российского города в Сочи и обратно составит около 18 тысяч рублей.

На втором месте находится Геленджик с результатом почти в 22 тысячи рублей. Замыкает тройку Симферополь. Авиабилет туда-обратно в крымскую столицу обойдется в 24,6 тысячи рублей.

На четвертой позиции расположился турецкий курорт Аланья — 25,6 тысячи рублей. Пятую строку занимает столица Черногории Подгорица (25,8 тысячи рублей). В десятку бюджетных направлений лета также вошли в порядке убывания Дубай, Афины, Венеция, Абу-Даби и Анапа.

Во вторник, 11 апреля, в Aviasales рассказали, что авиабилеты в ряд городов России летом (Симферополь, Сочи, Анапа, Геленджик) можно покупать практически в последний момент. Причем на этом можно даже сэкономить, отметили эксперты.