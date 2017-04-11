Путешествия
 

Россияне сократили расходы на авиаперелеты

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Траты россиян на покупку авиабилетов уменьшились в 2016 году. Об этом эксперты туристического сервиса Aviasales рассказали корреспонденту «Ленты.ру».

В целом средний чек на перелет снизился на десять процентов по сравнению с 2015 годом. Как отметили в Aviasales, в данном случае прослеживается прямая связь «цена — качество»: удешевление путешествий стимулирует спрос.

Специалисты также выяснили, что количество авиабилетов, забронированных россиянами с января по март текущего года для путешествий грядущим летом, выросло на 30 процентов по сравнению с июнем-августом 2016-го.

В понедельник, 10 апреля, представители Aviasales назвали Симферополь самым популярным пляжным направлением перелетов на лето. Цена на авиабилеты в крымский город за год упала почти на 12 процентов.

В декабре 2016 года сообщалось, что россияне увеличили расходы на путешествия по стране почти на 90 процентов, до 10,47 миллиарда долларов.

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