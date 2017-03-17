Путешествия
 

Детские авиабилеты оказались в два раза дороже взрослых

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Авиабилеты для младенцев в некоторых случаях обходятся значительно дороже, чем для взрослых. Об этом говорится в пресс-релизе туристического сервиса Kayak.ru, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 17 марта.

Специалисты компании, в частности, обнаружили, что из Барселоны в Пальма-де-Майорку (Испания) в настоящее время можно улететь рейсом крупнейшего европейского лоукостера Ryanair примерно за 624 рубля в один конец.

При этом за билет без места для ребенка до двух лет взимается плата в размере 1250 рублей, то есть почти в два раза больше. В таком случае будет гораздо выгоднее забронировать для младенца еще один взрослый билет, советуют эксперты.

Похожая ситуация сложилась с британской бюджетной авиакомпанией EasyJet. Например, за перелет из Берлина в Париж в один конец взрослый пассажир заплатит 1248 рублей. Детский билет стоит 1749 рублей.

Что касается российских авиакомпаний, то большинство перевозчиков не берут плату за перелет с младенцем на внутренних рейсах, а на зарубежных маршрутах взимают за это сравнительно небольшие суммы (к примеру, 10 процентов от стоимости взрослого билета или фиксированный тариф в размере 1,5 тысячи рублей).

Ранее в пятницу сообщалось, что подавляющее большинство российских путешественников приобретают авиабилеты через интернет.

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