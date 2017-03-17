Назван самый популярный у россиян способ покупки авиабилетов

Подавляющее большинство россиян покупает авиабилеты через интернет. Об этом сообщается в пресс-релизе холдинга «Аэропорты регионов», поступившем в «Ленту.ру» в пятницу, 17 марта.

В ходе опроса более 1,5 тысячи человек, вылетавших из авиагаваней, входящих в холдинг, 71 процент его участников заявили, что приобретают авиабилеты онлайн.

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Из них 32 процента покупают билеты на сайтах авиакомпаний, примерно такое же число человек — с помощью онлайн-сервисов. Восемь процентов используют для этой цели веб-порталы аэропортов.

К услугам традиционных касс прибегают лишь 19 процентов респондентов. Десять процентов заявили, что не покупали билеты напрямую, так как их стоимость была включена в состав турпакета.

В холдинг «Аэропорты регионов» входят воздушные гавани Екатеринбурга, Самары, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону.

В феврале эксперты сервиса Skyscanner выяснили, что билеты на большинство авиарейсов в Европу и Азию в целях экономии лучше покупать за пять-семь месяцев до путешествия.