Российская авиакомпания предложила билеты без времени вылета по 19 направлениям

Российская авиакомпания UTair предложила билеты, в которых не указывается время вылета, по 19 направлениям своей маршрутной сети. Об этом сообщается в пресс-релизе перевозчика, поступившем в «Ленту. ру» во вторник, 14 марта.

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В рамках тарифа «Открытый» пассажиры могут купить билеты со скидкой до 50 процентов на конкретную дату, но без указания точного времени вылета. Полную информацию о рейсе клиент получит по электронной почте за день до путешествия.

Билеты эконом-класса (багаж не включен) по таким расценкам будут доступны при перелетах из Москвы в Сочи, Белгород, Грозный, Казань, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и ряд других российских городов.

Тариф также будет действовать на рейсах Сочи — Краснодар. Из зарубежных направлений данная опция охватывает полеты из Москвы в Ереван и Минск.

О том, что UTair намерена продавать билеты без конкретного времени вылета за полцены, стало известно в феврале. Тогда сообщалось, что пилотными направлениями будут рейсы из Москвы в Тюмень и Ростов-на-Дону.