Российская авиакомпания решила продавать билеты за полцены

Российская авиакомпания UTair введет новый тариф, по которому будет продавать билеты за полцены на конкретные даты, но без определенного времени вылета. Об этом в понедельник, 20 февраля, пишет «Коммерсантъ».

Как рассказали представители перевозчика, о точном времени вылета пассажира оповестят за день, с помощью СМС или электронной почты.

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Пилотными направлениями станут рейсы из Москвы в Тюмень и Ростов-на-Дону. Когда будут применены новые расценки, не уточняется.

Коммерческий директор UTair Павел Пермяков отметил, что основная цель появления тарифа «Лайт открытый» — рост загрузки рейсов. По его словам, компания перевозит много бизнес-пассажиров, для которых важно точное время отправления. Но они приобретают билеты только на один из трех-пяти рейсов по направлению, а остальные места остаются незанятыми.

При этом есть категория пассажиров, для которых важно не точное время вылета или прилета, а низкая цена, но они не готовы отказываться от высокого уровня сервиса, подчеркнул Пермяков. На них и рассчитан «Лайт открытый». По словам топ-менеджера, продавать билеты по новому тарифу UTair будет только на своем сайте. Ни одна система бронирования не умеет работать с такого рода продуктами, пояснил он.

В декабре 2016 года перевозчик предложил пассажирам право выбора мест повышенной комфортности прямо на борту самолетов за 1,5 тысячи рублей с человека.

