Определены наиболее популярные пляжные авианаправления на лето

Самым популярным пляжным направлением перелетов на грядущее лето стал Симферополь. Об этом эксперты туристического поисковика Aviasales сообщили корреспонденту «Ленты.ру» в понедельник, 10 апреля.

Специалисты пришли к таким выводам, проанализировав 50 тысяч бронирований авиабилетов, сделанных с января по март текущего года, для путешествий в период с июня по сентябрь. Средний чек на перелет из других российских городов в Симферополь и обратно составил 24,6 тысячи рублей. Цена за год упала почти на 12 процентов.

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На втором месте по популярности находится Сочи — около 18 тысяч рублей, минус 22 процента по сравнению с летом 2016 года. Замыкает тройку Анапа (29,7 тысячи рублей, падение на 16,4 процента).

В топ-10 рейтинга, включающего Россию и зарубежье, также вошли в порядке убывания испанская Барселона, черногорский Тиват, болгарский Бургас, Тель-Авив, Ларнака (Кипр), Афины и Геленджик.

В целом число бронирований билетов на внутренние пляжные направления выросло по сравнению с летом 2016 года примерно на 10 процентов. В то же время аналогичный показатель для Европы увеличился в среднем на 152 процента.