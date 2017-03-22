Названы самые популярные у россиян направления для первого в жизни путешествия

Самым популярным у россиян внутренним направлением для первого в жизни путешествия оказался город Сочи. Об этом сообщается в пресс-релизе компании Booking.com, поступившем в «Ленту.ру» в среду, 22 марта.

Такой ответ дало большинство российских участников опроса, проведенного по заказу сервиса бронирования отелей. На втором месте по востребованности находится Москва, замыкает тройку Санкт-Петербург.

В пятерку лидеров также были включены Краснодар и Екатеринбург. Кроме того, выяснилось, что четверть опрошенных россиян выбирали для своего первого путешествия зарубежные направления.

Исследование по заказу Booking.com было проведено среди более чем 15 тысяч человек из 20 стран мира. Помимо России, оно охватило жителей Великобритании, Франции, Китая, Индии и Хорватии.

В общем рейтинге самых популярных мест для первой поездки лидирует Париж, за ним следуют Барселона и Лондон. Четвертое место досталось Вене, пятое — Малаге (город на юге Испании). В топ-10 в порядке убывания также вошли Венеция, Рим, Сидней, Цюрих и Берлин. В целом 31 процент от общего числа опрошенных выбирали заграничные направления для первой поездки.

В ноябре 2016 года участники другого масштабного исследования заявили, что путешествия приносят им больше радости, нежели любовь и материальные блага.