Треть россиян предпочла частые командировки большой зарплате

Значительная часть российских бизнес-туристов согласилась бы на меньшую зарплату, если бы могла чаще ездить в командировки. Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса бронирования отелей Booking.com, поступившем в «Ленту.ру» в среду, 25 января.

В ходе опроса деловых путешественников со всего мира почти треть его российских участников заявили о своей любви к командировкам. Как отметили в Booking.com, деловые поездки не просто воспринимаются сотрудниками как поощрение, но и мотивируют их работать усерднее и сокращают количество увольнений по собственному желанию.

Материалы по теме Пошли работу — и в путь 10 шагов к тому, чтобы бросить все и отправиться в путешествие

В 2016 году почти половина российских бизнес-путешественников продлила командировку в другой город или страну, чтобы отдохнуть. В 2017 году подобным образом хотят поступить 27 процентов респондентов. Кроме того, 46 процентов опрошенных полагают, что текущем году они совершат еще больше командировок, чем в предыдущем.

«Сегодняшнее поколение сотрудников — это люди с ноутбуком в одной руке и латте в другой. Они легки на подъем и стараются найти баланс между работой и отдыхом», — заявил представитель турсервиса Рипси Бандурьян.

Данное исследование было проведено среди более чем 6,2 тысячи бизнес-путешественников из разных стран мира.

В ноябре 2016 года в ходе масштабного опроса специалисты Booking.com узнали, что путешествия радуют туристов больше, чем любовь и материальные блага.