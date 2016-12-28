Определены главные любители заграницы среди россиян

Жители Владивостока оказались лидерами в России по числу зарубежных поездок в 2016 году. Об этом представители туристического сервиса OneTwoTrip рассказали корреспонденту «Ленты.ру».

Эксперты проанализировали данные по бронированию авиабилетов и отелей на портале в уходящем году. В итоге они выяснили, что из Владивостока в основном выезжали в близлежащие Сеул, Бангкок, Пхукет и Гонконг.

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На втором месте рейтинга любителей зарубежных путешествий находятся москвичи. Из столицы чаще всего ездили в Рим, Тиват (Черногория) и Киев. Замыкает тройку Санкт-Петербург. Жители северной столицы предпочитали города Финляндии, а также Минск, Киев и Париж.

Четвертое место досталось Хабаровску, пятое — Казани. В десятку в порядке убывания также вошли Южно-Сахалинск, Екатеринбург, Новосибирск, Калининград и Чита.

Специалисты сервиса Aviasales выяснили, что самым популярным зарубежным городом для поездок в новогодние праздники у москвичей стал Кишинев. В топ-3 также попали Ереван и Прага.