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Определены главные любители заграницы среди россиян

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Жители Владивостока оказались лидерами в России по числу зарубежных поездок в 2016 году. Об этом представители туристического сервиса OneTwoTrip рассказали корреспонденту «Ленты.ру».

Эксперты проанализировали данные по бронированию авиабилетов и отелей на портале в уходящем году. В итоге они выяснили, что из Владивостока в основном выезжали в близлежащие Сеул, Бангкок, Пхукет и Гонконг.

На втором месте рейтинга любителей зарубежных путешествий находятся москвичи. Из столицы чаще всего ездили в Рим, Тиват (Черногория) и Киев. Замыкает тройку Санкт-Петербург. Жители северной столицы предпочитали города Финляндии, а также Минск, Киев и Париж.

Четвертое место досталось Хабаровску, пятое — Казани. В десятку в порядке убывания также вошли Южно-Сахалинск, Екатеринбург, Новосибирск, Калининград и Чита.

Специалисты сервиса Aviasales выяснили, что самым популярным зарубежным городом для поездок в новогодние праздники у москвичей стал Кишинев. В топ-3 также попали Ереван и Прага.

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