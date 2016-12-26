Определены самые популярные туристические направления года

Туристический сервис Skyscanner назвал десять самых популярных среди российских путешественников стран в уходящем году. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Специалисты проанализировали данные по числу забронированных на портале отелей и авиабилетов. В итоге выяснилось, что наиболее востребованным направлением отдыха у россиян стала Испания.

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На втором месте оказался Таиланд, на третьем — Италия. Четвертая строчка досталась Турции. Замыкает пятерку лидеров Германия. В топ-10 в порядке убывания также были включены Греция, Черногория, Болгария, Франция и Чехия.

Из всех государств в перечне наибольший рост числа бронирований показала Болгария (плюс 33 процента в сравнении с 2015 годом). Сильнее всего интерес туристов упал к Турции — минус 42 процента.

При этом на Россию в 2016 году пришлось около 51 процента забронированных билетов и гостиниц. Рост в сравнении с 2015 годом составил три процента.

В начале декабря сервис RoomGuru.ru сообщал, что самой популярной у россиян страной в 2016 году стала Грузия. В топ-3 также оказались Италия и Таиланд.