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08:39, 14 июля 2026Мир

Патрушев раскрыл детали переговоров с советниками президентов США

Патрушев рассказал об отстаивании интересов РФ на переговорах с США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью РИА Новости рассказал, как в должности секретаря Совета безопасности отстаивал интересы России на переговорах с американскими коллегами. Экс-глава Совбеза подчеркнул, что Москва всегда была открыта к диалогу.

«Да, я всегда был сторонником поддержания контактов. Россия — великая военная держава, но никогда не отказывалась вести диалог ни с одной из стран мира», — сказал Патрушев. По его словам, переговоры проводились с советниками по нацбезопасности Барака Обамы, Дональда Трампа и Джо Байдена.

Патрушев отметил, что диалог не всегда был простым, но позволял донести позицию Москвы. «Американцы и европейцы получали представление о том, что для России неприемлемо, где наша страна не уступит, а где у нас есть пространство для переговоров и выработки решений», — пояснил он.

Николаю Патрушеву 11 июля исполнилось 75 лет. Он занимал посты директора ФСБ, секретаря Совбеза, а с 2024 года является помощником президента и председателем Морской коллегии.

Ранее Патрушев заявил, что Запад заинтересован в затягивании конфликта на Украине из-за заказов для своего оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

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