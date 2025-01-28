Патрушев: Запад затягивает конфликт на Украине из-за заказов для ОПК

Запад заинтересован в затягивании конфликта на Украине из-за заказов для своего оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом заявил помощник президента России Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

«Зачем странам Североатлантического альянса отказываться от своих военных планов? Маховик ОПК США уже запущен и приносит прибыль, а отказываться от денег — не в традициях американцев. На фоне ограничений против России и военной поддержки Киева темпы роста доходов ОПК США достигли наивысших показателей. От них не отстают и европейские страны, входящие в НАТО», — отметил представитель Кремля.

По словам Патрушева, Европа начала создавать современное оружие, передав ВСУ« практически все просроченное устаревшее вооружение». Он указал на то, что «в этом просматривается заинтересованность западных стран в затягивании боевых действий на Украине».

14 января бывшие госсекретарь Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин заявили, что США получили прибыль от конфликта на Украине, укрепив свой военно-промышленный комплекс. Кроме того, они добавили, что в стране появляется большое количество рабочих мест в оборонном секторе из-за продолжающегося украинского кризиса.