В уходящей администрации США заявили о выгоде от конфликта на Украине

Госсекретарь Блинкен: США получили прибыль от конфликта на Украине

США получили прибыль от конфликта на Украине, укрепив свое оборонное производство. Об заявили члены уходящей американской администрации Джо Байдена госсекретарь Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин в совместной статье для The New York Times.

«В процентном отношении к ВВП более двенадцати членов контактной группы по помощи Украине теперь предоставляют Киеву больше помощи в сфере безопасности, чем США. И эти инвестиции в Украину приносят прибыль здесь, дома, укрепляя американскую оборонную промышленность и создавая хорошие рабочие места», — отмечается в публикации.

10 января Остин заявил, что украинский конфликт позволил странам Запада выявить недостатки своих военно-промышленных комплексов, но их устранение еще далеко не завершено. По его словам, американской стороне предстоит проделать много работы, «но мы дали импульс нашей оборонной промышленности, вложив почти 70 миллиардов долларов внутри страны».