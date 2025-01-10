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00:40, 10 января 2025Мир

В Пентагоне указали на недостатки ВПК западных стран на фоне украинского конфликта

Глава Пентагона Остин: Кризис на Украине выявил недостатки ВПК Запада
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Украинский конфликт позволил странам Запада выявить недостатки своих военно-промышленных комплексов (ВПК), но их устранение еще далеко не завершено. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, пишет ТАСС.

«Украинский кризис выявил некоторые недостатки наших оборонно-промышленных баз», — подчеркнул глава Пентагона в ходе пресс-конференции, состоявшейся на военной базе Рамштайн в Германии.

По его словам, американской стороне предстоит проделать много работы, «но мы дали импульс нашей оборонной промышленности, вложив почти 70 миллиардов долларов внутри страны».

В декабре официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер заявил, что Пентагон продолжит предпринимать все усилия для ускоренных поставок оружия Украине до ухода администрации президента Джо Байдена.

До этого Райдер сообщил, что у США осталось более 9 миллиардов долларов военной помощи для Украины. При этом из этих средств 2,21 миллиарда согласованы в рамках инициативы по оказанию помощи в обеспечении безопасности на Украине (USAI),

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