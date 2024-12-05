Пентагон пообещал ускорить поставки оружия Украине

Пентагон: США предпринимут все усилия для ускоренных поставок оружия Украине

Пентагон продолжит предпринимать все усилия для ускоренных поставок оружия Украине до ухода администрации президента Джо Байдена, заявил официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, ведомство получило приказ использовать все полномочия, которые есть у Пентагона, для скорейшего предоставления техники Киеву.

«Мы получили от Белого дома поручение приложить все усилия для того, чтобы ускоренно оказывать помощь в сфере безопасности Украине», — пообещал поставки представитель Пентагона.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о несостоятельности предложения «накачать Киев оружием». По ее словам, украинские власти зарабатывают на поставках техники и вооружения, разворовывая западную помощь.