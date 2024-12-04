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12:29, 4 декабря 2024Бывший СССР

В МИД заявили о несостоятельности предложения «накачать Киев оружием»

Представитель МИД Захарова: украинские власти зарабатывают на западном оружии
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Украинские власти зарабатывают на поставках техники и вооружения, разворовывая западную помощь. О несостоятельности предложения «накачать Киев оружием» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Оружие киевским режимом разворовывается и перепродается. Деньги просто набиваются в карманы [президента Украины Владимира] Зеленского и всей этой банковской хунты, частично переводятся своим хозяевам. Просто идет дележка этих средств», — заявила дипломат.

Она добавила, что в связи с желанием Киева зарабатывать на помощи иностранных союзников со стороны Запада неразумно предполагать, что наращивание поставок вооружения позволит Украине усилить переговорные позиции.

В ходе брифинга Захарова также раскрыла подробности интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону. По ее словам, глава российского дипломатического ведомства рассказал собеседнику о положении дел на Украине.

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