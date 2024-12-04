Лавров и Карлсон обсудили Украину

Захарова: Лавров подробно рассказал Карлсону о положении дел на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подробно рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону о положении дел на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

По ее словам, Лавров сообщил Карлсону о действиях украинских властей за пределами страны в отношении мирного населения и гражданской инфраструктуры. Министр также рассказал о совершаемых Киевом терактах.

«Подробнейшим образом (...) об этимологии украинского кризиса, о будущем в нашем регионе говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому общественному деятелю, публицисту Такеру Карлсону», — добавила Захарова.

Ранее официальный представитель МИД России показала фото с интервью Лаврова Карлсону. На опубликованном кадре министр и журналист сидят в креслах и общаются.