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12:16, 4 декабря 2024Бывший СССР

Лавров и Карлсон обсудили Украину

Захарова: Лавров подробно рассказал Карлсону о положении дел на Украине
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подробно рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону о положении дел на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

По ее словам, Лавров сообщил Карлсону о действиях украинских властей за пределами страны в отношении мирного населения и гражданской инфраструктуры. Министр также рассказал о совершаемых Киевом терактах.

«Подробнейшим образом (...) об этимологии украинского кризиса, о будущем в нашем регионе говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому общественному деятелю, публицисту Такеру Карлсону», — добавила Захарова.

Ранее официальный представитель МИД России показала фото с интервью Лаврова Карлсону. На опубликованном кадре министр и журналист сидят в креслах и общаются.

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