Захарова показала фото с интервью Лаврова Карлсону

Захарова показала фото с интервью Лаврова Такеру Карлсону

Официальный представитель МИД России Мария Захарова показала фото с интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону. Снимок она разместила в своем Telegram-канале.

На изображении видно, как собеседники сидят в креслах и общаются. В преддверии публикации беседы дипломат призвала набраться терпения.

О том, что Карлсон прилетел в Москву для интервью с Лавровым, журналист сообщил ночью 4 декабря. Он рассказал, что пообщался с одним из самых опытных дипломатов в мире — Лавров возглавляет российский МИД уже 25 лет, а всего на внешнеполитической службе провел более 40 лет.