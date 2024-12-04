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07:14, 4 декабря 2024Интернет и СМИ

Захарова показала фото с интервью Лаврова Карлсону

Захарова показала фото с интервью Лаврова Такеру Карлсону
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал Марии Захаровой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова показала фото с интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону. Снимок она разместила в своем Telegram-канале.

На изображении видно, как собеседники сидят в креслах и общаются. В преддверии публикации беседы дипломат призвала набраться терпения.

О том, что Карлсон прилетел в Москву для интервью с Лавровым, журналист сообщил ночью 4 декабря. Он рассказал, что пообщался с одним из самых опытных дипломатов в мире — Лавров возглавляет российский МИД уже 25 лет, а всего на внешнеполитической службе провел более 40 лет.

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