Журналист Карлсон заявил о скорой публикации интервью с главой МИД РФ Лавровым

Такер Карлсон прилетел в Москву, чтобы взять интервью у министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом американский журналист сообщил в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что пообщался с одним из самых опытных дипломатов в мире — Лавров возглавляет российский МИД уже 25 лет, а всего на внешнеполитической службе он провел более 40 лет. Журналист заверил, что «абсолютно захватывающее» интервью будет опубликовано в самом скором времени.

Карлсон порассуждал о войне России с США и ядерном апокалипсисе

Анонсируя одну из тем интервью, Карлсон заявил, что сегодня мир находится ближе всего к ядерной войне. По его утверждению, текущее положение дел в международной политике уже оставило позади Карибский кризис по своему накалу.

Мы находимся в состоянии необъявленной войны с Россией. Войны, за которую граждане США не голосовали Такер Карлсон журналист

Он пояснил, что виной этому стала политика действующей администрации США во главе с президентом Джо Байденом, позволившими Украине бить вглубь России дальнобойными ракетами. «Американские солдаты запустили по России ракеты, лишив жизни минимум дюжину российских солдат. Из-за этого мы ближе всего в истории к ядерной войне, способной уничтожить Россию, Америку и весь остальной мир», — сказал Карлсон.

По словам журналиста, в Вашингтоне не осталось никого, кто пытается снизить градус противостояния. «Никого нет. Госсекретарь Тони Блинкен прекратил любое общение с Москвой. Уже больше двух лет нет каналов связи, нет диалога. Это шокирует», — признался он.

Карлсон пожаловался на Зеленского

Журналист также вспомнил, как после интервью с президентом России Владимиром Путиным его команда пыталась организовать встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. «Мы подбирались к нему с разных углов, мы много разговаривали и ужинали с людьми из его окружения, но эти попытки были разрушены американским правительством. Посольство США в Киеве запретило администрации Зеленского соглашаться на интервью. Он может общаться с [телеканалом] CNN, он не может общаться с нами», — заявил репортер.

После анонса интервью Дональд Трамп-младший, сын избранного президента США, похвалил Карлсона за диалог с Лавровым. Он отметил, что журналист Карлсон сделал для урегулирования конфликта на Украине больше, чем все члены администрации Байдена вместе взятые. «Округ Колумбия хочет и дальше усугублять свой провал, чтобы превратить собственную катастрофу в проблему Трампа. Не ведитесь на это», — заявил он, напомнив, что именно Госдепартамент США и «отмывающие деньги разжигатели войны» воспрепятствовали установлению мира на Украине.