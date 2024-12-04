Трамп-младший: журналист Карлсон сделал для мира на Украине больше, чем Байден

Дональд Трамп-младший, сын избранного президента США, похвалил журналиста Такера Карлсона за взятие интервью у главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х.

По его словам, Карлсон сделал для урегулирования конфликта на Украине больше, чем все члены администрации президента США Джо Байдена «вместе взятые».

«Округ Колумбия хочет и дальше усугублять свой провал, чтобы превратить собственную катастрофу в проблему Трампа. Не ведитесь на это», — написал сын Дональда Трампа, напомнив, что именно Госдепартамент США и «отмывающие деньги разжигатели войны» воспрепятствовали установлению мира на Украине.

Ранее Такер Карлсон заявил, что многие американцы даже не подозревают о том, что США «фактически находятся в состоянии войны с Россией». «Мы оказались в состоянии реальной войны с Россией, за которую не голосовали и которой большинство американцев не хочет, однако она идет», — сказал он.