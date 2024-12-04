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03:02, 4 декабря 2024Интернет и СМИ

Карлсон заявил о фактически находящихся в состоянии войны с Россией США

Карлсон: американцы не подозревают, что США фактически в состоянии войны с РФ
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Многие американцы даже не подозревают о том, что Соединенные Штаты Америки «фактически находятся в состоянии войны с Россией». Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон.

«Мы незаметно для большинства американцев оказались в состоянии реальной войны с Россией, за которую не голосовали и которой большинство американцев не хочет, однако она идет», — высказался он.

Ранее Карлсон сообщил о визите в Москву для интервью с главой Министерства иностранных дел (МИД) России Сергеем Лавровым.

Американский журналист уже посещал российскую столицу для интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Оно было опубликовано в ночь на 9 февраля. Сообщалось, что журналист из США хранит папку с историческими документами, которую ему подарил президент России, у себя дома.

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