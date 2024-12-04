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02:47, 4 декабря 2024Интернет и СМИ

Такер Карлсон заявил о визите в Москву для интервью с Лавровым

Журналист Карлсон заявил о визите в Москву для интервью с главой МИД РФ Лавровым
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Такер Карлсон

Такер Карлсон. Фото: Globallookpress.com

Американский журналист Такер Карлсон заявил о визите в Москву для интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Мы вернулись в Москву вчера, чтобы взять интервью у министра иностранных дел России Сергея Лаврова», — сказал ведущий.

Ранее Карлсон посещал Москву для интервью с президентом России Владимиром Путиным. Оно было опубликовано в ночь на 9 февраля. Сообщалось, что журналист из США хранит папку с историческими документами, которую ему подарил президент России, у себя дома.

Американский ведущий рассказал, что после интервью у них с российским лидером состоялась личная беседа. По словам журналиста, российский лидер был разочарован тем, что не общался с президентом США Джо Байденом с 2022 года.

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