Такер Карлсон рассказал о личной беседе с Путиным после интервью

Журналист Такер Карлсон рассказал о личной беседе с Путиным об Украине

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что после интервью с президентом России Владимиром Путиным у них состоялась личная беседа. Об этом он сообщил The Wall Street Journal.

Журналист заявил, что поговорил с российским лидером об Украине. Путин, по словам Карлсона, беспокоился за то, что российско-украинский конфликт может привести к ядерному противостоянию.

Кроме того, отметил Карлсон, президент России был разочарован тем, что не общался с президентом США Джо Байденом с 2022 года.

Также американский журналист заявил, что поинтересовался у Путины о судьбе «секретных» российских документах, связанных с одним из лидеров нацисткой Германии Рудольфом Гессом. Однако глава государства не ответил на вопросы журналиста.

Ранее стала известна судьба подарка Путина Карлсону. Сообщалось, что журналист из США хранит папку с историческими документами, которую ему подарил президент России, у себя дома.

Интервью Путина с Карлсоном было опубликовано в ночь на 9 ферваля. В разговоре, который длился более двух часов, были затронуты вопросы ход российско-украинского конфликта, а также участие в нем Соединенных Штатов.