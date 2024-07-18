Стала известна судьба переданного Путиным журналисту Карлсону подарка

WSJ: журналист Такер Карлсон хранит дома подарок, полученный от Путина

Американский журналист Такер Карлсон хранит подарок, который вручил ему президент России Владимир Путин. Об этом рассказал корреспондент издания The Wall Street Journal, побывавший в гостях у Карлсона.

Отмечается, что папку с историческими документами, переданную российским лидером, журналист хранит дома.

Карлсон посетил Россию в начале февраля. В ходе своего визита он взял интервью у Владимира Путина. Их беседа продолжалась два часа шесть минут, за это время глава государства ответил примерно на 60 вопросов собеседника. Они также поговорили после интервью, однако подробности разговора не раскрывались.

Кроме того, Путин передал Карлсону связанные с историей Украины документы. В частности, копии писем Богдана Хмельницкого с просьбами забрать южные территории русских земель под сильную руку московского царя.