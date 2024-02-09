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04:44, 9 февраля 2024Мир

Путин передал Карлсону связанные с историей Украины документы

Путин передал журналисту Карлсону связанные с историей Украины документы
Такер Карлсон и Владимир Путин

Такер Карлсон и Владимир Путин. Фото: Tucker Carlson Network / Keystone Press Agency / Global Look Press

Российский президент Владимир Путин передал американскому журналисту Такеру Карлсону документы, которые подтверждают просьбы Богдана Хмельницкого забрать южные территории русских земель под сильную руку московского царя. Интервью главы РФ телеведущему опубликовано на сайте Карлсона.

В начале беседы Путин спросил журналиста, не против ли он послушать маленькую историческую справку. Карлсон согласился, и российский лидер рассказал ему, откуда взялась Украина.

В частности, Владимир Путин рассказал о создании Российского государства в 862 году, приглашении в Новгород князя Рюрика и начале княжения его брата Олега в Киеве.

«Таким образом, Россия начала развиваться, имея два центра: в Киеве и в Новгороде», — уточнил президент РФ.

Также Путин рассказал Такеру Карлсону о Крещении Руси в 988 году и трудном периоде престолонаследия в средние века.

«Чтобы вы не думали, что я что-то придумал, я вам отдам вот эти документы», — обратился к телеведущему российский глава.

Владимир Путин подчеркнул, что среди документов есть документы из архивов и письма Богдана Хмельницкого, «тогда человека, который контролировал власть в этой части русских земель, которые мы сейчас называем Украиной».

Ранее Владимир Путин заявил, что большевики создали советскую Украину, которая до тех пор не существовала. Он также подчеркнул, что Причерноморье «никогда не имело к Украине никакого исторического отношения».

Журналист Такер Карлсон, прилетевший на прошлой неделе в Москву, все же взял интервью у российского президента Владимира Путина. Он пообещал, что зрители увидят запись беседы без монтажа, чтобы каждый мог составить собственное мнение.

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      Марина Совина
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