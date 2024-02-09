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02:32, 9 февраля 2024Бывший СССР

Путин рассказал о создании Украины большевиками

Путин: Украины не существовало до 1922 года, когда формировался СССР
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российский президент Владимир Путин заявил, что большевики создали советскую Украину, которая до тех пор не существовала. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону глава России назвал Украину искусственным государством.

Путин подчеркнул, что Причерноморье «никогда не имело к Украине никакого исторического отношения».

«Восстановление отношений народов России и Украины займет много времени, но оно произойдет», — также отметил Путин в интервью.

Ранее американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что западным политикам следует прислушаться к объяснениям президента России конфликта на Украине. По ее словам, невозможно говорить о ситуации на Украине, игнорируя расширение НАТО на восток.

Журналист Такер Карлсон, прилетевший на прошлой неделе в Москву, взял интервью у российского президента. Он пообещал, что зрители увидят запись беседы без монтажа, чтобы каждый мог составить собственное мнение.

Карлсон, по его словам, давно планировал поговорить с российским лидером. Еще в 2021 году, как позднее заявлял журналист, Агентство национальной безопасности (АНБ) США установило за ним слежку из-за подготовки к интервью. А осенью 2023 года Карлсон открыто обвинил американское правительство в срыве встречи с Путиным.

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      Марина Совина
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