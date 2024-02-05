Запад призвали прислушаться к словам Путина о конфликте на Украине

Журналистка Оуэнс: Западу стоит прислушаться к словам Путина о расширении НАТО

Западным политикам следует прислушаться к объяснениям президента России Владимира Путина конфликта на Украине, призвала американская журналистка Кэндис Оуэнс в соцсети X.

По ее словам, невозможно говорить о ситуации на Украине, игнорируя расширение НАТО на восток. Журналистка напомнила, что российский лидер неоднократно пояснял, что именно это стало причиной конфликта.

Ранее Путин заявил, что украинский кризис усугубило втягивание Киева в НАТО.