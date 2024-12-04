Карлсон предупредил о максимальной близости мира к ядерной войне

Карлсон заявил, что мир находится к ядерной войне ближе всего в истории

Сегодня мир находится ближе всего к ядерной войне. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в своем Telegram-канале.

По его утверждению, текущее положение дел в международной политике уже поставило позади Карибский кризис по своему накалу. Ближе, чем сейчас, страны никогда в истории не были на грани апокалипсиса.

В ноябре Карлсон раскритиковал политику властей США и назвал страну фашистским государством. Журналист также обвинил нынешнее американское правительство во главе с президентом Джо Байденом в том, что они намеренно провоцируют ядерный конфликт, позволив Украине бить вглубь России западными ракетами.

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