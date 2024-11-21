Такер Карлсон назвал США фашистским государством, провоцирующим ядерный конфликт

Американский журналист Такер Карлсон раскритиковал политику властей США и назвал страну фашистским государством. Как пишет РИА Новости, на эту тему он высказался в беседе с коллегой Гленном Гринвальдом.

«На самом деле именно наше правительство (США — прим. «Ленты.ру») — то самое фашистское государство», — приводит агентство слова Карлсона.

Как отмечается в материале, журналист также обвинил нынешнее американское правительство в том, что оно намеренно провоцирует ядерный конфликт.

Ранее сообщалось, что Карлсон назвал президента США Джо Байдена хромой уткой. Он выразил уверенность в том, что своим решением позволить Украине бить вглубь России западными ракетами политик развязал конфликт с самой опасной страной в мире.

Перед этим британский политолог и журналист Финиан Каннингем назвал решение Байдена по американским ракетам ATACMS безрассудным и провокационным. Он также счел, что этот шаг «скорее символичен, чем является реальной угрозой».