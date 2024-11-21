Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:47, 21 ноября 2024Мир

«Президент — хромая утка». Такер Карлсон раскритиковал решение Байдена об ударах по России и предрек уничтожение США

Карлсон предрек гибель США из-за разрешения Байдена на удары ATACMS по России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Такер Карлсон

Такер Карлсон. Фото: Ron Sachs / Globallookpress.com

Американский журналист и ведущий Такер Карлсон предрек гибель США из-за разрешения президента Джо Байдена Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории России и назвал американского лидера «хромой уткой».

Президент — хромая утка начал войну с самой опасной страной в мире. Все мы (США — прим. «Ленты.ру») очень близки к уничтожению

Такер Карлсонамериканский журналист

19 ноября Минобороны РФ подтвердило первый удар дальнобойной ракетой ATACMS по Брянской области. В Совфеде заявили, что Москва готовит ответ и «мало не покажется никому».

Материалы по теме:
«Угроза будет сохраняться» США разрешили ВСУ удары дальнобойными ракетами по России. Как это изменит ход СВО?
«Угроза будет сохраняться»США разрешили ВСУ удары дальнобойными ракетами по России. Как это изменит ход СВО?
19 ноября 2024
Россия изменила правила первого ядерного удара. Как удары ВСУ американскими ракетами могут начать третью мировую войну?
Россия изменила правила первого ядерного удара.Как удары ВСУ американскими ракетами могут начать третью мировую войну?
19 ноября 2024

Украинская журналистка поблагодарила Карлсона за благоразумную позицию о решениях США

Украинская журналистка Диана Панченко поблагодарила своего американского коллегу Такера Карлсона за его позицию о конфликте на Украине и о решениях США относительного него. Она указала, что Киев пытается убедить население, что не только действующий глава Белого дома Джо Байден хочет эскалации, но и избранный президент Дональд Трамп.

Панченко отметила, что на фоне решений главы Белого дома появляется все больше домыслов. Она поблагодарила Карлсона за благоразумие в этой ситуации.

На Украине власти убеждают людей, что Байден принял решение вместе с Трампом. Говорят, что Трамп тоже хочет эскалации! Неужели нам лгут?

Диана Панченко украинская журналистка

Американский журналист Джексон Хинкл заявил, что разрешение Байдена Украине бить по территории России ракетами приведет к концу правления украинского лидера Владимира Зеленского. Он добавил, что ждет, когда по Красной площади пройдут пленные украинские националисты.

Материалы по теме:
Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами по России. Первые удары ВСУ могут нанести уже в ближайшие дни
Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами по России.Первые удары ВСУ могут нанести уже в ближайшие дни
17 ноября 2024
Байден впервые разрешил ВСУ бить ракетами ATACMS вглубь территории России. Куда Киев планирует нанести первые удары?
Байден впервые разрешил ВСУ бить ракетами ATACMS вглубь территории России.Куда Киев планирует нанести первые удары?
18 ноября 2024

Запад разрешил применять по территории России ракеты ATACMS, Storm Shadow и SCALP

18 ноября президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Киевом дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Источники газеты The New York Times (NYT) сообщили, что решение приняли в США на фоне того, что Россия якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.

Также США разрешили бить британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь России. Об этом писало издание The Times.

После этого Великобритания и Франция разрешили ВСУ бить по России дальнобойными ракетами Storm Shadow и SCALP. Однако страны сделали одно ограничение: Украина может использовать Storm Shadow/SCALP только для атак на Курскую область.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Президент — хромая утка». Такер Карлсон раскритиковал решение Байдена об ударах по России и предрек уничтожение США

      В НАТО задумали мониторить подводную инфраструктуру в Балтийском море

      Политолог назвал решение Байдена по использованию ATACMS жестом отчаяния

      Популярная телезвезда снялась топлес на пляже

      В России заявили об отсутствии переговоров по урегулированию украинского кризиса в ООН

      В Госдепе оценили возможность появления у Украины ядерного оружия

      В России оценили расследование планов нападения на Белоруссию

      Во Франции назвали удары по территории РФ легитимной обороной Украины

      Бык забодал знаменитого смельчака на глазах у сотен зрителей

      Во Франции высказались о возможности отправки военных инструкторов на Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше