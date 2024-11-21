«Президент — хромая утка». Такер Карлсон раскритиковал решение Байдена об ударах по России и предрек уничтожение США

Карлсон предрек гибель США из-за разрешения Байдена на удары ATACMS по России

Американский журналист и ведущий Такер Карлсон предрек гибель США из-за разрешения президента Джо Байдена Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории России и назвал американского лидера «хромой уткой».

Президент — хромая утка начал войну с самой опасной страной в мире. Все мы (США — прим. «Ленты.ру») очень близки к уничтожению Такер Карлсон американский журналист

19 ноября Минобороны РФ подтвердило первый удар дальнобойной ракетой ATACMS по Брянской области. В Совфеде заявили, что Москва готовит ответ и «мало не покажется никому».

Украинская журналистка поблагодарила Карлсона за благоразумную позицию о решениях США

Украинская журналистка Диана Панченко поблагодарила своего американского коллегу Такера Карлсона за его позицию о конфликте на Украине и о решениях США относительного него. Она указала, что Киев пытается убедить население, что не только действующий глава Белого дома Джо Байден хочет эскалации, но и избранный президент Дональд Трамп.

Панченко отметила, что на фоне решений главы Белого дома появляется все больше домыслов. Она поблагодарила Карлсона за благоразумие в этой ситуации.

На Украине власти убеждают людей, что Байден принял решение вместе с Трампом. Говорят, что Трамп тоже хочет эскалации! Неужели нам лгут? Диана Панченко украинская журналистка

Американский журналист Джексон Хинкл заявил, что разрешение Байдена Украине бить по территории России ракетами приведет к концу правления украинского лидера Владимира Зеленского. Он добавил, что ждет, когда по Красной площади пройдут пленные украинские националисты.

Запад разрешил применять по территории России ракеты ATACMS, Storm Shadow и SCALP

18 ноября президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Киевом дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Источники газеты The New York Times (NYT) сообщили, что решение приняли в США на фоне того, что Россия якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.

Также США разрешили бить британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь России. Об этом писало издание The Times.

После этого Великобритания и Франция разрешили ВСУ бить по России дальнобойными ракетами Storm Shadow и SCALP. Однако страны сделали одно ограничение: Украина может использовать Storm Shadow/SCALP только для атак на Курскую область.

