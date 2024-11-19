Минобороны подтвердило первый удар дальнобойными ATACMS по России. Шесть ракет запустили по объекту в Брянской области

МО: в результате удара шестью ракетами ATACMS по Брянской области возник пожар

Минобороны России подтвердило, что ВСУ минувшей ночью нанесли удар по территории Брянской области американскими дальнобойными ракетами ATACMS.

По сообщению ведомства, в 3:25 по военному объекту на территории региона ударили шесть баллистических ракет. У Минобороны, как оно утверждает, есть подтвержденные данные, что это были именно ATACMS.

В результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» пять ракет сбиты, одна повреждена Минобороны России

Там добавили, что фрагменты поврежденной ракеты упали на техническую территорию военного объекта, из-за чего возник пожар, который оперативно ликвидировали. Жертв и разрушений нет, заявили в МО РФ.

На Украине ранее заявили о первом ударе ATACMS вглубь территории России

Ранее во вторник на Украине заявили, что Вооруженные силы страны впервые применили американскую ракету ATACMS для удара вглубь территории России после соответствующего разрешения от Белого дома. Об этом изданию «РБК-Украина» сообщил неназванный информированный источник в Силах обороны страны.

Фото: Sargento de 1ª Classe Andrew Dickson / Exército dos EUA / AP

Утверждалось, что удар пришелся на военный объект в районе города Карачев, который находится недалеко от Брянска и в 130 километрах от границы с Украиной.

«Действительно, впервые использовали ATACMS для удара по территории РФ», — заявлял источник.

В свою очередь, в Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказывались подтверждать данные об ударе ATACMS по объектам на российской территории.

В Брянской области ночью объявляли ракетную опасность

МЧС по Брянской области в 3:38 сообщило о ракетной опасности на территории региона, была запущена система оповещения. Жителям советовали оставаться дома, укрыться в помещении со сплошными стенами без окон.

Фото: Jens Buttner / Pool / Reuters

Отбой ракетной опасности анонсировали в 4:21. В комментариях под первой публикацией местные жители около 3:40 писали, что в Карачеве «громко».

О сбитых ракетах не говорилось, но заявлялось об атаке беспилотников на регион. Ранним утром губернатор Александр Богомаз сообщил, что в области средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают попытку атаки дронов. Позже он добавил, что средства ПВО сбили в Брянской области один беспилотник. Пострадавших и разрушений, по его данным, нет.