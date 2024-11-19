ВСУ отказались подтверждать удар ATACMS по территории России

Генштаб ВСУ отказался подтверждать удар ATACMS по территории России

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказался подтверждать удар ракетами ATACMS по объектам на территории России. Об этом сообщает «24 канал».

«[В Генштабе ВСУ] отметили, что не владеют такой информацией», — подчеркивается в сообщении канала.

Ведомство отказалось комментировать сообщения украинских СМИ об ударе с помощью ATACMS по объектам на территории Брянской области. Украинские военные не предоставили дополнительных комментариев в ответ на запрос телеканала.

Ранее «РБК-Украина» сообщило о первом ударе ATACMS по объектам на территории России в городе Карачев Брянской области. Как утверждается, ВСУ якобы поразили военный объект.