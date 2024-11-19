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13:45, 19 ноября 2024Бывший СССР

ВСУ отказались подтверждать удар ATACMS по территории России

Генштаб ВСУ отказался подтверждать удар ATACMS по территории России
Юрий Леонов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: U.S. Army Acquisition Support Center / Wikipedia

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказался подтверждать удар ракетами ATACMS по объектам на территории России. Об этом сообщает «24 канал».

«[В Генштабе ВСУ] отметили, что не владеют такой информацией», — подчеркивается в сообщении канала.

Ведомство отказалось комментировать сообщения украинских СМИ об ударе с помощью ATACMS по объектам на территории Брянской области. Украинские военные не предоставили дополнительных комментариев в ответ на запрос телеканала.

Ранее «РБК-Украина» сообщило о первом ударе ATACMS по объектам на территории России в городе Карачев Брянской области. Как утверждается, ВСУ якобы поразили военный объект.

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