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12:36, 19 ноября 2024Бывший СССР

На Украине заявили о первом ударе ATACMS вглубь территории России

«РБК-Украина» сообщило о якобы первом ударе ATACMS ВСУ по территории России
Юрий Леонов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: South Korea Defense Ministry / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ), предположительно, впервые применили ракеты ATACMS для удара вглубь территории России. Об этом заявляет «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

«[ВСУ] впервые использовали ATACMS для удара по территории РФ», — заявил собеседник издания.

«РБК-Украина» сообщило о первом ударе ATACMS по объектам на территории России в городе Карачев Брянской области. Как утверждается, ВСУ якобы поразили военный объект. Издание отмечает, что населенный пункт находится в 130 километрах от границы с Украиной.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс подтвердил снятие ограничений на удары вглубь России в интервью бразильской газете O Globo. По его словам, действующий президент США Джо Байден разрешил ВСУ бить вглубь России американским дальнобойным оружием.

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