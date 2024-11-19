В Госдепе подтвердили снятие ограничений на удары вглубь России

Госдеп: Байден разрешил Украине бить дальнобойным оружием по России

Действующий президент США Джо Байден разрешил Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь России американским дальнобойным оружием. Эти данные подтвердил помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс в интервью бразильской газете O Globo.

«Оружие, которое президент Байден разрешил Украине использовать, даст ей больше возможностей защитить себя», — заявил помощник главы Госдепа.

Николс выразил надежду, что в результате снятия ограничений на удары Россия начнет мирные переговоры или «просто уйдет с украинской территории». Он также отметил решающую роль российской стороны в возможном продолжении боевых действий.

17 ноября издание The New York Times сообщило, что Байден впервые санкционировал применение Киевом американских дальнобойных ракет ATACMS по территории России.