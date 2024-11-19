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12:17, 19 ноября 2024Мир

В Госдепе подтвердили снятие ограничений на удары вглубь России

Госдеп: Байден разрешил Украине бить дальнобойным оружием по России
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Hannah McKay / Reuters

Действующий президент США Джо Байден разрешил Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь России американским дальнобойным оружием. Эти данные подтвердил помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс в интервью бразильской газете O Globo.

«Оружие, которое президент Байден разрешил Украине использовать, даст ей больше возможностей защитить себя», — заявил помощник главы Госдепа.

Николс выразил надежду, что в результате снятия ограничений на удары Россия начнет мирные переговоры или «просто уйдет с украинской территории». Он также отметил решающую роль российской стороны в возможном продолжении боевых действий.

17 ноября издание The New York Times сообщило, что Байден впервые санкционировал применение Киевом американских дальнобойных ракет ATACMS по территории России.

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