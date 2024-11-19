Действующий президент США Джо Байден разрешил Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь России американским дальнобойным оружием. Эти данные подтвердил помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс в интервью бразильской газете O Globo.
«Оружие, которое президент Байден разрешил Украине использовать, даст ей больше возможностей защитить себя», — заявил помощник главы Госдепа.
Николс выразил надежду, что в результате снятия ограничений на удары Россия начнет мирные переговоры или «просто уйдет с украинской территории». Он также отметил решающую роль российской стороны в возможном продолжении боевых действий.
17 ноября издание The New York Times сообщило, что Байден впервые санкционировал применение Киевом американских дальнобойных ракет ATACMS по территории России.