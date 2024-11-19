Минобороны раскрыло подробности отражения удара ракетами ATACMS по Брянской области

Минобороны: над Брянской областью сбили пять ракет ATACMS, еще одну повредили

Минобороны России раскрыло подробности отражения удара ракетами ATACMS по Брянской области. Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью совершили атаку американским оружием дальнего действия. В отражении удара принимали участие расчеты зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь».

В результате боя пять ракет были сбиты, еще одна повреждена. Фрагменты одного из снарядов упали на техническую территорию около военного объекта, из-за чего вспыхнул пожар. Пострадавших нет, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее ряд западных СМИ сообщил, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение ВСУ дальнобойных ракет ATACMS для ударов по территории России. Решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.

19 ноября президент России Владимир Путин утвердил новое содержание ядерной доктрины. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя указ главы государства, заявил, что использование неядерных ракет, поставленных Украине западными странами, для удара по России может повлечь за собой ядерный ответ со стороны Москвы.