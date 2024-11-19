В Кремле раскрыли последствия использования западных неядерных ракет ВСУ против России

Песков: удар ВСУ западными ракетами по России может повлечь ядерный ответ

Использование неядерных ракет, поставленных странами Запада Вооруженным силам Украины (ВСУ), для удара по России может повлечь за собой ядерный ответ со стороны Москвы. Об этом предупредил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга, передает ТАСС.

Песков также высказался насчет подписания главой России Владимиром Путиным обновленной ядерной доктрины. По его словам, документ должен стать предметом глубокого анализа — особенно это касается его изучения западными странами.

Российский лидер подписал документ 19 ноября. Текст указа выложили на официальном интернет-портале правовой информации. Обновленная ядерная доктрина предусматривает основания для ядерного сдерживания.